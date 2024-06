F1: Verstappen pour s'échapper en Espagne, Ferrari veut rebondir

"J'ai de très bon souvenirs sur ce tracé, surtout que j'ai décroché ma première victoire en F1 ici. C'est un bon mélange de virages rapides et lents et historiquement on a toujours été performants ici donc l'objectif c'est de poursuivre sur notre lancée", a affirmé "Mad Max", qui compte 56 longueurs d'avance sur le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) au championnat du monde.

Moins dominatrice qu'en 2023, Red Bull voit toutefois la concurrence se rapprocher de plus en plus, à l'image de McLaren, Ferrari et même Mercedes, très à l'aise au Canada où le Britannique George Russell avait décroché une pole position inattendue avant de finir troisième de la course, devant son coéquipier Lewis Hamilton.

La Scuderia se doit de réagir en Catalogne après avoir raté son week-end au Québec, où elle a manqué le Top 10 en qualifications et où les deux monoplaces ont été contraintes à l'abandon durant la course.