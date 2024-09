F1/Singapour: Norris en pole position, Verstappen dans ses roues

"Mon tour n'était pas particulièrement bon, mais ce n'était pas évident avec une seule chance en raison du drapeau rouge. La voiture a été incroyable depuis le début du week-end donc cela m'a aidé (...) J’ai eu de bonnes sensations et confiance dans la voiture depuis le début du weekend. J’aime quand les choses deviennent difficiles, cela devient amusant", a souligné l'Anglais de 24 ans.

Alors qu'il avait relégué ses concurrents à plus d'une demi-seconde lors des deuxième et troisième séances d'essais libres, Norris a cette fois devancé son ami et adversaire dans la lutte pour le titre de "seulement" 203 millièmes, alors que Lewis Hamilton a pris la troisième place à un peu plus de trois dixièmes de son compatriote.

ROSLAN RAHMAN

"Je suis très satisfait de partir en première ligne après un début de week-end compliqué. Un grand merci à l'équipe pour le gros travail qui a permis d'en arriver là", a déclaré Verstappen en conférence de presse.