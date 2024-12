La sortie, c'est par là: Red Bull serait à deux doigts d'éjecter Sergio Pérez

Red Bull va visiblement mettre fin à l'aventure de Sergio Pérez en Formule 1. Selon ESPN, l'écurie autrichienne aurait pris la décision de remercier le pilote mexicain à l'issue du GP d'Abu Dhabi, qui se déroulera dimanche pour refermer la saison 2024. Largué au championnat, avec 152 points contre 429 pour son équipier Max Verstappen devenu champion du monde pour la quatrième fois, Pérez paierait ainsi sa méforme et son manque de régularité.

Son contrat expirant officiellement à la fin de l'année 2025, Pérez pourrait subir le même sort que Daniel Ricciardo à l'époque et endosser un rôle d'ambassadeur pour la marque Red Bull jusqu'à l'expiration de son bail. Pour lui succéder, Red Bull envisage encore plusieurs pistes, mais deux noms sont cités: Liam Lawson et Yuki Tsunoda. Le premier cité serait même le favori, après avoir remplacé efficacement Ricciardo chez Racing Bulls, l'écurie sœur de Red Bull, en fin de saison. Tsunoda pourrait alors rester un an de plus dans cette équipe et serait rejoint par Isack Hadjar en 2025. Le pilote français est le favori pour le titre en F2, où il jouera gros le week-end prochain.