Mercedes ne lâchera pas l'affaire: l'écurie allemande continue de préparer l'arrivée... de Max Verstappen

Le Telegraaf révèle aujourd'hui que la piste est toujours bien active. Mercedes a rencontré Verstappen ces derniers mois, mais des négociations sont impossibles pour l'an prochain. Le Néerlandais devrait donc bien rester en place un an de plus chez Red Bull, mais l'équipe allemande voudrait le convaincre de les rejoindre en 2026, année de chamboulement pour la F1. La discipline aura droit à un nouveau règlement technique et le moteur Mercedes serait, par exemple, considéré comme le plus prometteur pour cette nouvelle ère.

Dans le clan de Verstappen, on laisse clairement la porte ouverte. D'ici là, Mercedes devra patienter et trouver un pilote pour accompagner George Russell sur la grille dès 2025. Les pistes se raréfient et l'arrivée du phénomène Kimi Antonelli semble pour le moment la plus probable. On verra ce que l'avenir nous dira.