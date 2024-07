Scène hilarante en F1: George Russell a failli se crasher en Autriche... après un énorme cri de son patron

George Russell et Mercedes étaient aux anges, dimanche, sur le circuit de Spielberg en Autriche. L'Anglais a remporté le GP après une course marquée par un incident entre Max Verstappen et Lando Norris, en pleine bagarre pour la victoire. Gentiment rangé derrière eux, Russell a su profiter de la collision pour s'imposer de peu devant Piastri et Sainz.

Et pourtant. Dans une interview accordée après l'épreuve, le jeune pilote anglais a révélé qu'il avait frôlé l'accident en toute fin de course. En cause, un hurlement de Toto Wolff, le patron de l'écurie. Ce dernier a complètement craqué en criant dans les oreilles de son pilote à la radio. "Georges, tu peux gagner cette course", a lancé Wolff, ce qui aurait pu provoquer un petit chaos. "J'ai failli me crasher quand il m'a crié dans les oreilles, il a crié tellement fort, mais je pense que cela montre la passion que nous partageons tous", a plaisanté le pilote Mercedes dans Motorsport.