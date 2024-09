"Une blague": les pilotes de F1 défendent Verstappen, condamné à des travaux d'intérêts généraux... pour un juron

Le président de la FIA Mohammed Ben Sulayem avait évoqué jeudi, dans une interview au site spécialisé Motorsport, le sujet des grossièretés retransmises à la télévision lors des communications radio par exemple. "Nous devons faire la différence entre notre sport, le sport automobile, et le rap", avait expliqué l'Emirati. "Nous ne sommes pas des rappeurs. Ils disent le mot qui commence par F combien de fois par minute? Nous ne faisons pas cela. Ils sont qui ils sont et nous sommes (qui nous sommes)".

Sous la direction de Ben Sulayem, la FIA fait depuis longtemps campagne pour un langage plus décent en F1, en particulier de la part des pilotes. En août, la FIA a annoncé des sanctions plus sévères pour les critiques à l'encontre des commissaires et des officiels de course. Selon le patron du sport automobile, des études ont montré que les commentaires négatifs des pilotes, en particulier, conduisent à des messages de haine sur les réseaux sociaux.

Verstappen avait répondu jeudi à l'appel de Ben Sulayem. "Tout le monde jure parfois. Insulter ou offenser, ce n'est pas la même chose. Nous disons parfois des choses horribles parce que nous sommes remplis d'adrénaline pendant une course, mais nous avons la malchance que tout soit diffusé. Il serait préférable de ne pas diffuser ces messages radio."

"Un problème avec ma voix"

Samedi, après avoir été battu par Lando Norris lors des qualifications du GP de Singapour, Max Verstappen a décidé d'apporter une réponse claire à cette sanction. Devant Norris et Hamilton, il a en effet écourté toutes les réponses aux questions pour marquer son mécontentement et éviter de jurer.