Une image sympa: Lewis Hamilton arrive au GP du Canada et... se fait contrôler à l'entrée

Lewis Hamilton pensait être tranquille, samedi, en arrivant au GP du Canada, à Montréal. Présent avec son équipe, l'Anglais, septuple champion du monde de F1, arrivait tranquillement à trottinette, quand il s'est retrouvé face à un agent de sécurité à l'entrée du paddock. Habitué de passer sans être contrôlé, étant donné qu'il soit clairement identifiable comme pilote, il a semblé très surpris lorsque cette personne lui a demandé son pass.

Hamilton s'est alors arrêté pour expliquer qu'il était pilote, avant de continuer sa route vers son garage. Aucun recalage, pas d'agressivité, juste du sourire et un échange surréaliste entre une star de la F1 et un agent de sécurité un peu déconcentré. Comme quoi, tout peut toujours se passer et les choses sont rentrées dans l'ordre sans problème.