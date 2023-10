Jago Geerts, Liam Everts et Lucas Coenen veulent enchaîner sur base de leur bonne saison

La Belgique sera au départ du Motocross des Nations, samedi et dimanche à Ernée en France, avec l'équipe la plus jeune du plateau (19,3 ans). Jago Geerts (MXGP), Liam Everts (Open) et Lucas Coenen (MX2) avouent viser une place sur le podium, mais pointent l'Australie et la France, voire les Etats-Unis, tenants du titre, comme principaux adversaires.

Vice-champion du monde MX2 pour la 4e fois, Jago Geerts, 23 ans, va rejoindre la catégorie reine la saison prochaine. Le Limbourgeois pilotera déjà une 450cc ce week-end. "Il faut que je m'adapte, j'ai eu deux semaines pour m'entraîner avec la nouvelle Yamaha 450cc, je pense que c'est assez pour être performant", a confié le pilote belge dans une vidéo sur les réseaux sociaux de l'équipe belge, déjà au guidon d'une 450cc l'an dernier pour sa 3e participation, remportant la course qualificative et course 1. "C'est un bon souvenir. J'espère répéter ça. On a une bonne équipe avec trois jeunes pilotes. On a fait de bons résultats cette saison. J'ai gagné 8 Grands Prix, mais je me suis blessé deux fois, j'ai manqué 4 courses. Je finis quand même 2e au Mondial, je peux en être fier".

A 19 ans, Liam Everts disputera déjà son 3e MX des Nations après 2021 et 2022. "C'est toujours spécial, c'est une course différente", a confié le fils de Stefan Everts, vainqueur lui à 5 reprises aux Nations, et qui va retrouver un ex-coéquipier lors de son passage aux Etats-Unis, l'Australien Jett Lawrence, 20 ans, champion à plusieurs reprises en AMA, le championnat professionnel américain. "L'Australie a une très bonne équipe, comme la France, mais nous avons une équipe très compétitive aussi. Seulement, il va falloir être bon tous les trois. Je sors d'une bonne saison avec 8 podiums et trois victoires en Grand Prix (4e au Mondial MX2, ndlr). Les deux derniers Grands Prix ont été plus difficiles, mais c'est comme ça."