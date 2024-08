JO-2024: le "plus grand restaurant du monde" pas au goût de tous

Opéré par Sodexo Live, filiale du géant de la restauration collective Sodexo, le restaurant des athlètes a ouvert ses portes le 18 juillet avec 3.300 places assises et 40.000 prestations servies quotidiennement aux plus de 10.000 résidents du village des athlètes, installé à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris.

Plus de 550 recettes ont été créées pour l'occasion, avec une sélection de menus gastronomiques servis dans une annexe et imaginés par des grands chefs comme Amandine Chaignot, Alexandre Mazzia et Akrame Benallal.

Elaborées en consultant des sportifs et des professionnels de la nutrition, elles visent notamment à servir une cuisine plus végétale et plus locale, ce qui a amené des athlètes à se plaindre les premiers jours d'un manque d’œufs ou de poulet.

- "Surprenant" -

"Le seul problème, c'est le manque de nourriture. C'est un peu surprenant", a ainsi commenté le nageur Julio Horrego, interrogé lundi par l'AFP sur la vie au village. L'athlète originaire du Honduras, qui dit avoir besoin de jusqu'à 5.000 calories par jour, raconte être arrivé au petit-déjeuner dimanche vers 10H30 et ne pas avoir trouvé d’œufs.