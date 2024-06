Le Néerlandais Kay de Wolf remporte la première course en MX2 en Lettonie

Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) a remporté la première course de MX2 du Grand Prix de Lettonie, la 9e manche du championnat du monde de motocross. Le leader du classement des pilotes a devancé les frères Coenen sur le circuit de Kegums: Lucas (Husqvarna) a fini 2e, et Sacha (KTM) 3e.

Le leader néerlandais s'était également montré le plus rapide en qualifications, samedi. La deuxième course du GP en MX2 débutera à 15h00.

En MXGP, le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) a remporté la première course devant le Slovène Tim Gajser (Honda) et son compatriote Glenn Coldenhoff (Fantic). Jago Geerts (fracture de la clavicule et du coude) et Brent Van doninck (fracture du fémur), les deux Belges engagés en MXGP, poursuivent leur revalidation après leurs blessures dans le Grand Prix d'Argentine, premier rendez-vous de la saison, début mars.

Le 10e Grand Prix de la saison aura lieu la semaine prochaine à Maggiora en Italie.