Lucas Coenen remporte la course qualificative en MX2 en Indonésie

Coenen a devancé le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) et l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) pour prendre 10 points supplémentaires au championnat du monde. Liam Everts (KTM) a terminé à la 5e place et empoche 6 points tandis que Sacha Coenen (KTM) termine hors des points à 12e place.

Au classement du championnat, De Wolf reste en tête avec 482 points, 49 de plus que Laengenfelder, 2e avec 433 points. Lucas Coenen est 3e avec 431 points devant Liam Everts, 4e avec 400 points. Sacha Coenen se classe 8e avec 278 points avant le Grand Prix dimanche. Le départ de la première course sera donné à 6h15 heure belge et celui de la seconde course à 9h10.