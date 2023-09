MotoGP/Inde: Jorge Martin continue de grappiller

Doucement mais sûrement, l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), vainqueur de la course sprint du Grand Prix d'Inde, 13e manche sur 20 de la saison de MotoGP, continue de réduire l'écart au championnat sur l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), qui a terminé deuxième samedi. Deux semaines après son week-end parfait à Misano lors du GP de Saint-Marin, +Martinator+ a encore grappillé trois points sur le champion du monde en titre, qui possède toutefois un matelas de 33 points aux deux-tiers de la saison.

"C'était une belle course. J'ai pris un bon départ et j'ai poussé ensuite pour creuser l'écart. J'espère m'améliorer encore un peu demain (dimanche) lors du Grand Prix et rester devant, même si ce sera une course très différente", a souligné l'Espagnol. Martin a encore été intouchable samedi: parti en deuxième position, il s'est emparé de la tête avant le premier virage pour ne plus jamais la lâcher. "En ce moment, on voit la meilleure version de moi-même depuis le début de ma carrière, a-t-il estimé. J'espère continuer à progresser en continuant à travailler et en analysant encore plus de détails pour améliorer mon pilotage."

Trois semaines après sa chute spectaculaire à Barcelone, dont il était sorti miraculeusement sans aucune fracture bien que le Sud-Africain Brad Binder (KTM) lui avait roulé sur les jambes, Bagnaia, qui n'a pas encore récupéré à 100%, fait mieux que se défendre face à ses adversaires qui le mettent sous pression. "Ce n'est jamais décevant de finir sur le podium, d'autant que je ne pouvais pas espérer mieux aujourd'hui. C'était impossible de suivre Jorge. On a des difficultés mais on espère trouver une solution d'ici demain car on sait où est le problème", a-t-il déclaré. Peu à l'aise vendredi, le Turinois a comme souvent élevé son niveau le samedi lors des qualifications où il a décroché la troisième position, synonyme de première ligne.

- Bezzecchi frustré - L'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a connu une journée contrastée. Après avoir décroché la pole position à l'issue d'un joli duel avec Martin, il a vécu une course sprint très frustrante. Percuté au premier virage par son coéquipier et compatriote Luca Marini, il a réussi à rester sur sa moto et à repartir en queue de peloton. Seulement 15e à cinq tours la fin, il est parvenu à finir cinquième au prix d'une folle remontée. "Ce n'est pas le résultat qu'on espérait donc je suis déçu, même si après l'accident j'ai roulé très vite et été très bon au freinage, ce qui m'a permis de doubler pas mal de concurrents", a-t-il expliqué. L'Espagnol Marc Marquez (Honda) a créé la surprise en prenant la troisième place après une très belle résistance face à Binder, qui s'était élancé seulement en 13e position mais est remonté jusqu'au pied du podium pour consolider sa quatrième position au championnat. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha), qui avait décroché une encourageante septième place en qualifications, a terminé à la sixième place après une belle course, malgré l'infériorité de sa moto. Longtemps cinquième, il a été doublé dans le dernier tour par Bezzecchi. "Ca s'est passé mieux que ce à quoi je m'attendais, a affirmé le Niçois. Même si encore une fois on perd trop de temps sur plein de domaines, comme l'accélération, la puissance ou l'adhérence. On est à sept-huit dixièmes de nos adversaires donc c'est frustrant." Parti huitième, l'autre Français, Johann Zarco (Ducati-Pramac), a perdu trois places au départ après avoir été gêné par l'accrochage entre Marini et Bezzecchi. Alors qu'il avait débuté sa remontée, il a chuté au cinquième tour et a été contraint à l'abandon. "Ce n'est même pas une erreur, ce sont des choses qui arrivent parfois en course. C'est dommage car j'aurais pu me battre avec Fabio, même si je n'avais pas le rythme de Bezzecchi et prendre quelques points", a déploré l'Avignonnais. La course avait été raccourcie d'un tour à la demande des pilotes en raison de la chaleur et le départ avait été donné avec plus d'une heure de retard après une grosse averse qui avait rendu les conditions trop dangereuses pour les pilotes, qui découvrent ce week-end le circuit de Buddh.