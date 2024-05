Alexander Zverev considère David Goffin comme "un joueur extraordinaire"

"Quand le court est lent et lourd, ce n'est pas l'idéal pour moi", a-t-il confié après sa victoire. "Je suis un joueur qui frappe fort et j'essaie toujours d'être extrêmement agressif, ce qui fait ce n'est pas évident, mais je trouve que j'ai très bien touché la balle. J'ai peut-être commis quelques fautes par-ci, par-là, mais je savais que David était un joueur extraordinaire, un adversaire qui m'a posé beaucoup de difficultés par le passé. Cela s'est encore vu dans le premier set. Je n'étais pas à l'aise parfois. Je suis très heureux d'avoir pu gagner, ainsi que du niveau de tennis que j'ai affiché."

"Il y avait tellement de tension nerveuse et d'intérêt médiatique autour de ce match, vu qu'il s'est imposé ici à quatorze reprises, que quand je l'ai battu, j'avais le sentiment d'avoir déjà gagné le tournoi", a-t-il souri. "En fin de compte, il ne s'agissait que du premier tour. Il fallait donc se reconcentrer, car il reste deux semaines. Ces deux jours m'ont fait du bien, car ils m'ont permis de digérer ces émotions, de revenir au calme et de me remettre au travail pour faire en sorte de bien jouer au tennis. Et j'espère que je pourrai continuer de la sorte."