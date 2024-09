Après le simple, Michael Geerts passe au deuxième tour du double au super tie-break

Déjà qualifié en simple, Michael Geerts a obtenu son ticket pour le 2e tour du double au tournoi de tennis Challenger 75 d'Istanbul en Turquie, une épreuve sur surface dure dotée de 82.000 dollars. Mardi, Geerts et l'Indien Divij Sharan (ATP 298 et 301 en double) se sont imposés au super tie-break face aux Roumains Bogdan Pavel et Cezar Cretu (ATP 271 et 359 en double), 6-4, 6-7 (6/8), 10/5. La partie a duré près d'1h45.