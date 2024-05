Après un accord avec l'ATP, le fonds souverain saoudien partenaire de la WTA

Après un "partenariat stratégique" avec le circuit masculin ATP annoncé en février, le fonds souverain saoudien (PIF), 6e plus grand fonds souverain au monde, a signé un "partenariat pluriannuel" avec le circuit féminin WTA, selon un communiqué de la WTA publié lundi.

Comme pour l'ATP, le PIF devient partenaire du classement mondial des joueuses et "va travailler avec la WTA pour développer les initiatives existantes ainsi que celles à venir pour les jeunes joueuses".

L'année dernière, le royaume avait accueilli son premier événement du circuit ATP avec les finales Next Gen, le Masters pour les jeunes de moins de 21 ans, qui se tiendra à Jeddah en Arabie saoudite jusqu'en 2027 après avoir été basés à Turin en Itali.. Des matches d'exhibition opposant Novak Djokovic à Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka à Ons Jabeur avaient également été organisés.

Le pays, qui accueille un Grand Prix de Formule 1, de MotoGP et le rallye-raid Dakar, a recruté ces dernières années à prix d'or des stars du ballon rond pour son championnat à l'image de Cristiano Ronaldo et Karim Benzema et vise l'organisation de plusieurs grands événements dans les années à venir, notamment la Coupe du monde de football en 2034.