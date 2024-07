ATP: Nadal s'en sort contre Navone et se qualifie en demi-finale à Bastad

Face à Navone, 36e mondial, "Rafa" a semblé bien mal embarqué, battu au premier set au tie break. Mais dans cette rencontre très disputée, c'est le Majorquin qui a eu le dernier mot pour s'imposer au bout de 3h59.

Il affrontera le Croate Duje Ajdukovic (130e) en demi-finale samedi.

Éliminé au premier tour à Roland-Garros par le finaliste Alexander Zverev, Nadal a ensuite fait l'impasse sur Wimbledon pour mieux préparer les JO, où il sera aligné en simple, et en double avec Carlos Alcaraz.

Face à Navone, l'Espagnol de 38 ans a alterné le bon et le moins bon. Breaké sur ses trois premiers jeux de service et mené 4-1, il a progressivement retrouvé de la longueur et de la régularité dans ses coups pour mettre en difficulté l'Argentin et revenir à 4-3.