Bergs, Blockx et Collignon évitent les têtes de série lors du tirage au sort

L'Australien Alex de Minaur (ATP 11) et le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 12) sont respectivement la première et deuxième tête de série et n'entreront en action qu'à partir du deuxième tour. Il en va de même pour Félix Auger-Aliassime (ATP 22), troisième tête de série, et Baez. Au total, il y aura huit têtes de série à Anvers.

Dans le tableau qualificatif, Michael Geerts (ATP 337) affrontera le Français Manuel Guinard (ATP 287) au premier des deux tours. Emilien Demanet (ATP 650) jouera contre le Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 88). Gilles Arnaud Bailly (ATP 622) disputera son premier tour contre le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 123). Bailly et Demanet, tous deux âgés de 19 ans, bénéficient d'une wildcard.

Cinq Belges participeront au double, les duos Sander Gillé et Joran Vliegen (troisième tête de série), Blockx/Collignon (avec une wildcard) et Michael Geerts avec l'Allemand Yannick Hanfmann.