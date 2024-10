Blessé aux abdominaux, Zizou Bergs déclare forfait

Au lendemain de son élimination par l'Américain Marcos Giron (ATP 47) en quarts de finale de l'European Open de tennis, le tournoi ATP 250 d'Anvers, Bergs devait se rendre dans la capitale autrichienne mais a annoncé sur Instagram qu'il déclarait forfait à cause d'une blessure aux abdominaux.

"Malheureusement, je me suis blessé aux abdominaux durant mon match hier et je dois déclarer forfait pour Vienne à cause de cela. Cela semble être une petite déchirure mais j'espère me remettre à temps pour participer au Masters de Paris", a-t-il écrit en story sur le réseau social.