"Cela signifie beaucoup pour moi", s'émeut le futur N.1 mondial Jannik Sinner

"Ce n'est pas la manière" avec laquelle Jannik Sinner s'attendait à atteindre le plus haut rang du tennis mondial. L'Italien aurait aimé une autre issue, et il regrette le forfait de Djokovic, blessé au genou droit. "Il a joué deux très longs et difficiles matchs en cinq sets, donc c'est difficile. Son forfait est un coup dur pour le tournoi."

Jannik Sinner (22 ans) s'apprête également à devenir le premier Italien N.1 mondial. "C'est très beau pour l'Italie", s'est-il félicité. "Nous sommes un grand pays avec d'excellents entraîneurs et joueurs. Je suis heureux de faire partie de ce mouvement italien."

Le classement n'est d'ailleurs pas la seule chose qui compte. "Les gens commencent à jouer au tennis de plus en plus. C'est beau à voir, et c'est plus important que d'être N.1, N.2 ou N.10. Tout le monde fait de son mieux et nous organisons beaucoup de tournois, des juniors à l'ATP. C'est très agréable de voir ce mouvement en Italie. Le pays le mérite."