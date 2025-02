"C'est juste bizarre": David Goffin rejoint les stars du tennis et s'insurge après la suspension de Sinner

L'Italien avait été testé positif au clostebol en mars 2024 et devait comparaître devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en avril prochain, mais la WADA a désormais retiré son appel auprès du TAS en raison de l'accord conclu avec le joueur.

"Nous ne comprenons pas"

Le problème, c'est que la sanction passe mal dans les vestiaires. De nombreux joueurs, dont Novak Djokovic et Stan Wawrinka notamment, n'ont pas caché leur surprise de voir des joueurs négocier leur suspension. David Goffin, interrogé par Tennismajors.com au Mexique, n'a pas non plus dissimulé sa déception.

"Nous ne comprenons pas vraiment ce qu'il se passe", confirme le Belge, visiblement surpris. "En particulier au début de l'année dernière, nous ne savons pas ce qu'il s'est passé avec Jannik. Il a continué à jouer, puis on a appris, en août, qu'il avait été testé positif à Indian Wells, mais il a été une première fois blanchi… Il était, ensuite, censé devoir passer devant le Tribunal Arbitral du Sport, et depuis, il y a eu des négociations. Maintenant, il accepte une suspension de trois mois. Pour nous, ce n'est pas compréhensible", s'insurge-t-il ensuite.

Selon lui, il n'y a pas de raison de tergiverser quand on aprle de dopage. "Dans le passé, les instances étaient très strictes. Si vous aviez quelque chose dans le sang ou les urines, vous deviez arrêter de jouer directement avant de voir si une suspension ou non était prononcée. Maintenant, il semble que vous puissiez négocier. Donc, je ne sais pas… C'est juste bizarre", juge notre compatriote.

L'affaire va continuer à faire du bruit, c'est une certitude.