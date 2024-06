Coco Gauff cède une manche face à Ons Jabeur avant de rejoindre les demi-finales

Coco Gauff est la première demi-finaliste du simple dames du tournoi de Roland-Garros de tennis. L'Américaine, 3e joueuse mondiale, a pris le meilleur mardi sur la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 9/N.8). Elle s'est imposée en trois sets : 4-6, 6-2, 6-3 après 1 heure et 57 minutes de jeu.

Gauff, finaliste en 2022 et quart de finaliste l'an dernier à la Porte d'Auteuil (à chaque fois battue par Iga Swiatek), a émergé malgré la perte de la première manche 4-6. Il est vrai que le service, le coup droit et les amorties de Jabeur se sont révélés redoutables en début de rencontre.

Dans la deuxième manche, Gauff a continué à imposer un gros rythme et la Tunisienne a commencé à éprouver de la peine. Si l'ancienne N.2 mondiale a réussi à répondre immédiatement au break de la lauréate du dernier US Open pour revenir à 3-2, elle n'est plus parvenue ensuite à accrocher le moindre jeu (6-2).