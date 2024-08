Coco Gauff et Aryna Sabalenka passent sans transpirer, Barbora Krejcikova s'arrête

Coco Gauff et Aryna Sabalenka ont justifié leur rôle de candidates sérieuses à la victoire finale à l'US Open de tennis mercredi à New York.

Tenante du titre féminin, Coco Gauff (WTA-3), 20 ans, chouchoute du public, n'a pas connu de soucis pour se défaire de l'Allemande Tatjana Maria (WTA-99) 6-4, 6-0 en 1h20. Imprécise en première manche (20 fautes directes), elle a fini par régler la mire face à une adversaire au jeu particulier. Elle rencontrera au prochain tour l'Ukrainienne Elena Svitolina (WTA 28), demi-finaliste en 2019.

La Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e mondiale, n'a pas non plus dû sortir le grand jeu face à l'Italienne Lucia Bronzetti (WTA-76), expédiée 6-3, 6-1, en 61 minute. Elle sera défiée au 3e tour par Ekaterina Alexandrova (WTA-31). La Russe a elle dû s'employer 3 heures et 1 minute avant de faire plier la très jeune Américaine de 16 ans, demi-finaliste chez les juniors à Wimbledon le mois dernier, Iva Jovic (WTA 389) 4-6, 6-4, 7-5.