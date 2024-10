Danielle Collins reporte sa retraite en attendant de pouvoir fonder une famille

Elle a étonné tout le monde quand son nom est apparu dans la liste des joueurs et joueuses de l'équipe américaine en vue de la United Cup en Australie, l'événement d'ouverture de la saison 2025 qui se déroulera du 1er au 5 janvier.

Collins s'est expliquée sur Instagram : "Alors que j'étais très excitée et impatiente de conclure ma carrière de tennis sur une bonne note cette année et de sauter la tête la première dans mon prochain chapitre de vie, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu."

"J'ai récemment consulté une poignée de spécialistes pour mieux comprendre quelle est ma meilleure voie à suivre pour réaliser mon rêve ultime, fonder une famille."

"Traiter de l'endométriose et de la fertilité est un défi colossal pour de nombreuses femmes et quelque chose que je traverse activement, mais j'ai pleinement confiance dans l'équipe avec laquelle je travaille. Cela va juste prendre plus de temps que je ne le pensais. Cela va juste prendre plus de temps que je ne le pensais."

"Donc, l'histoire de DANIMAL (son surnom) n'est donc pas terminée. Je serai de retour sur le circuit en 2025."