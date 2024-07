Elise Mertens en troisième rotation sur le Court N.1 contre Emma Raducanu mercredi

Greet Minnen, 80e mondiale, sera également en action mercredi pour son match du deuxième tour contre l'Italienne Jasmine Paolini, 7e mondiale et tête de série N.7. Le duel entre la Campinoise et la finaliste du dernier Roland-Garros se jouera en deuxième rotation sur le Court N.2.

Mertens, 33e mondiale, rencontrera pour la première fois Raducanu, 135e mondiale et bénéficiaire d'une invitation. La Limbourgeoise s'est qualifiée pour le deuxième tour en battant en trois sets 2-6, 6-2, 6-4 la Japonaise Nao Hibino (WTA 94). La Britannique, lauréate de l'US Open 2021, s'est imposée en deux sets 7-6 (7/0), 6-3 contre la Mexicaine Renata Zarazua (WTA 98).

David Goffin, 83e mondial, devra lui terminer sa rencontre du premier tour contre le Tchèque Tomas Machac (ATP 39), interrompue mardi soir à cause de l'obscurité. Goffin, qui menait 6-3, 4-2 au moment de l'interruption, tentera de valider sa qualification en deuxième rotation sur le Court N.8.

Les tableaux du double masculin et féminin débuteront aussi mercredi avec Sander Gillé et Joran Vliegen, tous les deux 29e mondiaux chez les messieurs. La paire belge de Coupe Davis, tête de série N.14, rencontreront les Argentins Francisco Cerundolo (ATP 289 en double/ATP 30 en simple) et Tomas Etcheverry (ATP 291 en double/ATP 31 en simple) en quatrième rotation sur le Court N.9.