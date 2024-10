Elise Mertens et Zhang Shuai s'imposent au super tie-break et passent au 2e tour

Elise Mertens et sa partenaire chinoise Zhang Shuai (WTA 6 et 29 en double) ont obtenu leur ticket pour le 2e tour du double du tournoi de tennis WTA 1000 de Wuhan, mercredi en Chine. La paire sino-belge, classée 5e tête de série, l'a emporté au super tie-break contre l'Arménienne Elina Avanesyan et l'Australienne Olivia Gadecki (WTA 282 et 79 en double), 3-6, 7-6 (7/2), 10/8. La partie a duré 1h46.

Avanesyan et Gadecki avaient été repêchées à la suite du forfait de la Britannique Harriet Dart et de l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 60 et 66 en double). Au prochain tour, les 8es de finale, Mertens et Zhang affronteront la Canadienne Leylah Fernandez et sa partenaire indonésienne Aldila Sutjiadi (WTA 39 et 45 en double).

En simple, Elise Mertens (WTA 30) avait été éliminée au 1er tour par la Croate Donna Vekic, 18e mondiale et tête de série N.15. La partie s'était soldée sur le score de 3-6, 6-1, 6-3.