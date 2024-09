Elise Mertens remonte à la 32e place, Greet Minnen dégringole

Mertens, qui fera son entrée en lice au tournoi de tennis WTA 250 de Monastir mardi, a légèrement progressé pour monter de trois places au classement et ainsi se rapprocher d'une place dans le top 30. La N.1 belge, éliminée en huitièmes de finale de l'US Open par la Bélarusse et future lauréate Aryna Sabalenka, pointe actuellement à la 32e place juste derrière la Française Caroline Garcia (WTA 30) et la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31).

En Tunisie, Mertens, tête de série N.1, défiera au premier tour la Russe Anastasia Zakharova (WTA 132), une joueuse de 22 ans qu'elle n'a encore jamais rencontrée.