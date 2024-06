Gauff et Siniakova triomphent en double à Roland-Garros

L'Américaine Coco Gauff (WTA 21 en double) et la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 11 en double) ont remporté Roland-Garros en s'imposant en finale du double dames dimanche midi à Paris. Les deux joueuses se sont imposées en 2 manches, 7-6 (7/5), 6-3 en 1h47 face à la paire 100% italienne composée de Sara Errani (WTA 28 en double) et Jasmine Paolini (WTA 26 en double).

Dans une finale qui opposait, d'un côté, la numéro trois mondiale en simple, Gauff, et la finaliste de Roland-Garros en simple, Jasmine Paolini, c'est la paire américano-tchèque qui a remporté la première manche au tie-break.

Dans la seconde manche, 5 breaks ont été cumulés de part et d'autre mais ce sont bien l'Américaine et la Tchèque qui se sont montrées les meilleures en breakant à 5-3 et confirmant sur leur service pour s'offrir le trophée.