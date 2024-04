Iga Swiatek conserve la tête d'un classement inchangé, Elise Mertens reste 30e

En raison de la Billie Jean King Cup, il n'y a pas eu de tournoi WTA la semaine dernière et le classement mondial des joueuses de tennis connait peu de changements.

La Polonaise Iga Swiatek conserve sa première place devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Coco Gauff. Elise Mertens reste 30e et première Belge devant Greet Minnen (70e) et Yanina Wickmayer (89e). Ces trois joueuses n'ont pas participé au déplacement de la Belgique aux Etats-Unis.

Les jeunes Hanne Vandewinkel (WTA 278) et Sofia Costoulas (WTA 279) ont pallié leurs absences, mais, malgré de belles prestations, n'ont pas réussi à battre Jessica Pegula et Emma Navarro, respectivement 5e et 21e du classement. La Belgique devra jouer les barrages pour le groupe mondial en novembre.