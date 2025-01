Il craque et envoie sa raquette... sur une supportrice: l'énorme coup de sang d'un joueur de tennis anglais

Cameron Norrie est au coeur d'une petite polémique. Le joueur anglais n'a pas fait le poids hier face à Facundo Diaz Acosta au premier tour du tournoi d'Auckland, qui fait office de préparation avant l'Open d'Australie. À quelques instants de la fin de la rencontre, Norrie a frôlé la disqualification, la faute à un vilain geste.

Ce dernier a en effet jeté sa raquette vers les tribunes après avoir perdu un point. L'objet a finalement atteint une supportrice, heureusement sans la blesser. L'arbitre a immédiatement adressé un avertissement au joueur pour "comportement antisportif". Il a ensuite tenu à s'excuser en conférence de presse. "Elle m’a souri et je me suis excusé. Elle m’a répondu qu’elle allait bien. Ce n’était pas très grave, mais on l’a vu avec d’autres joueurs. On peut être facilement disqualifié s’ils sont touchés au mauvais endroit ou s’ils ne regardent pas à ce moment-là", a-t-il reconnu.

Novak Djokovic avait vécu une mésaventure semblable par le passé, après avoir fait mal à une juge de ligne.