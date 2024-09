Jeline Vandromme qualifiée pour les quarts de finale du double chez les juniores

Associée à la Bulgare Iva Ivanova, Jeline Vandromme s'est qualifiée pour les quarts de finale du double chez les juniores à l'US Open de tennis, mercredi à Flushing Meadows dans la banlieue de New York.

Formant la première tête de série du tournoi, Jeline Vandromme, 16 ans, et Iva Ivanova, 17 ans, ont battu en 8es de finale les soeurs jumelles américaines Annika et Kristina Penickova, 14 ans. La partie s'est achevée sur la marque de 6-2 et 6-4. au bout d'une heure de jeu.

Jeline Vandromme, 7e mondiale chez les juniores, prend ainsi une petite revanche sur Annika Penickova (ITF 91) qui avait éliminé la Brugeoise en simple au stade des 8es de finale plus tôt dans la journée : 6-7 (7/9), 6-4, 6-3.