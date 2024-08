Kovacevic et Kempen remportent le double en battant Di Girolami et Tran

En finale, samedi, le duo belge s'est imposé face à leur compatriote Tilwith Di Girolami (WTA 513 en double), associée à la Néerlandaise Lian Tran (WTA 515), en deux sets 6-1, 6-4. La partie a duré 1 heure et 7 minutes.

Exemptées de premier tour, Ema Kovacevic et Magali Kempen ont écarté la paire franco-hongroise composée de Sarah Iliev et Natalia Szabanin au deuxième tour en deux sets 6-1, 6-4 avant de s'envoler pour la finale en battant la Française Jenny Lim et une autre belge, Vicky Van de Peer (WTA 1396 en double) également en deux sets 6-3, 6-1.

Kovacevic remporte le deuxième titre de sa carrière en double. Kempen, de son côté, compte désormais 23 sacres en double.