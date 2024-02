La Belgique va chercher l'exploit en Croatie, Steve Darcis "super fier" de ses joueurs

Steve Darcis, pour son deuxième match comme capitaine, était "super fier" de ses joueurs et de son staff, a confié l'ancien joueur liégeois relayé par la fédération belge de tennis, et le tout sans David Goffin. "On n'a peut-être pas des joueurs du top 10 ou top 20, mais on a des joueurs au grand coeur. Et ce qu'ils font est fantastique. On a senti Zizou impressionnant de calme après des semaines difficiles. Il a trouvé des solutions, cela a rassuré l'équipe et il s'est rassuré lui-même. Cela va changer beaucoup de choses pour lui".

Le principal intéressé était aux anges. "La Coupe Davis est une compétition importante pour moi. C'est un sentiment incroyable de pouvoir être déterminant. Je pensais qu'on allait perdre le double, alors j'étais prêt pour aller chercher un 2e point, mais quand j'ai vu que Joran et Sander gagnaient, cela m'a donné un coup de boost supplémentaire parce que je pouvais gagner le duel décisif. J'avais vraiment confiance en moi et j'avais raison au final."