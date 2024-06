Marcelo Arevalo et Mate Pavic s'imposent en finale du double messieurs

Le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 13 en double) et le Croate Mate Pavic (ATP 21 en double) ont remporté le tournoi de Roland-Garros en double messieurs samedi en début de soirée, à Paris. La paire s'est imposé en deux sets 7-5, 6-3 en 1h32 face à une paire 100% italienne composée de Simone Bolelli (ATP 23 en double) et de Andrea Vavassori (ATP 20 en double).

Dans la deuxième manche, Arevalo et Pavic ont récidivé en prenant le service des Italiens à 4-3, leur permettant de mener 5-3 et de servir pour le gain du trophée, ce qu'ils ont réussi à faire en convertissant leur deuxième balle de match.

Dans le premier set, après un set serré, Arevalo et Pavic ont réalisé le break au meilleur moment, breakant la paire italienne à 6-5 pour s'adjuger la première manche sur le score de 7-5 et éviter un tie-break.

Les Italiens, déjà finalistes malheureux à l'Open d'Australie cette année, manquent le coche une nouvelle fois. Simone Bolelli, 38 ans, avait déjà remporté un tournoi du Grand Chelem, avec Fabio Fognini, en 2015, à l'Open d'Australie tandis que Andrea Vavassori, 29 ans, court toujours après un premier titre en Grand Chelem en double.

Marcelo Arevalo, vainqueur de Roland-Garros en double messieurs en 2022, avec Jean-Julien Rojer (ATP 24 en double), joueur néerlandais, comme partenaire, a réitéré la performance en remportant son deuxième tournoi du Grand Chelem en double.

Mate Pavic, lui, remporte son 7e titre du Grand Chelem (4 en doubles messieurs et 3 en doubles mixtes), son premier à Roland-Garros, après deux défaites en finale du double messieurs (2018 et 2022) et deux défaites en finale du double mixte (2018, 2019) sur l'ocre parisien.