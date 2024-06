Mertens: "Le niveau n'était pas mauvais, mais pas suffisant pour battre une telle joueuse"

"Je suis très bien entrée dans la partie", a -t-elle confié en conférence de presse. "L'idée était d'amener de la variété, car elle aime jouer des balles à hauteur de hanche, et de retourner son service le plus long possible. Cela a fonctionné au début. Elle commettait quelques fautes et j'ai pu en profiter. Malheureusement, je n'ai pas réussi à prendre ma chance. Je l'ai breakée à deux reprises dans le premier set. Je savais évidemment que ce serait difficile de gagner un set, voire le match. À partir de 4-4, elle s'est mise à mieux jouer. Elle a grandi dans le match. Elle a mieux servi et j'ai commencé à prendre des coups gagnants de partout."

"Je vais encore revoir le match, mais cela reste un axe de travail d'aller chercher plus les points et de moins attendre ou espérer la faute de l'adversaire", a-t-elle poursuivi. "Je dois prendre cette troisième balle (NdlR : celle après le retour de l'adversaire) plus rapidement et avancer. Je suis un peu déçue, mais satisfaite tout de même d'avoir atteint le troisième tour pour la huitième fois déjà ici. Le niveau n'était pas mauvais, mais pas suffisant non plus pour battre une telle joueuse. Je dois pouvoir exécuter et tenir le plan de jeu pendant deux heures."