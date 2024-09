Nouvelle finale pour Raphaël Collignon : "Je ne me suis pas laissé abattre"

"Ce n'était pas évident, car il fallait se remettre en selle après la première victoire dans la matinée", a-t-il confié à l'issue de sa qualification. "Et je n'étais pas bien sur mes jambes au début. Je me suis néanmoins bien accroché après la perte du premier set. Je ne me suis pas laissé abattre, car je jouais un peu à l'envers. J'ai changé deux ou trois trucs et cela a très bien fonctionné, même si je me suis fait un peu peur. Je suis très heureux d'être en finale. J'ai travaillé certains aspects du jeu avant de venir ici, notamment sur mon retour de service. Je suis beaucoup plus régulier et plus agressif sur les deuxièmes balles. Et cela paie."

Il s'agira de la huitième finale de l'année pour Raphaël Collignon, qui était encore 448e mondial en février. Le protégé de Steve Darcis, déjà vainqueur du tournoi Challenger de Lüdenscheid, en Allemagne, début août, affrontera ce dimanche pour le titre le Suisse Alexander Ritschard (ATP 121), 30 ans, tête de série N.7.