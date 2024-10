Premier succès de Simona Halep depuis son retour de suspension

Au WTA 1000 de Miami d'abord, sortie au premier tour par l'Espagnole Paula Badosa, se retirant même ensuite lors de son second match en raison d'une blessure au genou contre l'Américaine Mccartney Kessler au Trophée Clarins à Paris, un WTA 125 aussi..

Elle n'était plus réapparue sur un court jusqu'à ce mercredi et sa victoire 6-2, 4-6, 6-4 sur Rodionova, 34 ans, 114e joueuse du monde au classement WTA. La partie a duré 2 heures et 8 minutes.

Simona Halep, 33 ans, retombée à la 1130e place mondiale, sera opposée au 2e tour (8es de finale) à la Russe Anna Blinkova (N.7/WTA 78), 26 ans.

Simona Halep avait été dans un premier temps suspendue pour quatre ans en septembre 2023 à la suite de deux infractions au programme antidopage du tennis (TADP). La lauréate de Roland-Garros (2018) et Wimbledon (2019) avait contesté cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Début mars, le TAS a réduit la suspension de la Roumaine de quatre ans à neuf mois. Sa suspension ayant débuté au 7 octobre 2022, elle avait donc déjà purgé sa suspension depuis le mois de juillet 2023.