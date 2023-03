Raemon Sluiter nouvel entraîneur d'Elina Svitolina

Absente du circuit depuis un an, Elina Svitolina, 28 ans, a prévu d'effectuer son retour à la compétition au tournoi de Charleston début avril. L'Ukrainienne n'a plus joué depuis le tournoi de Miami en mars 2022. L'ancienne N.3 mondiale, épuisée physiquement et mentalement" avait alors annoncé prendre du recul avec la compétition en raison de la situation en Ukraine. Deux mois plus tard, Elina Svitolina et son mari Gaël Monfils avaient annoncé l'arrivée de leur premier enfant, une petite fille prénommée Skaï, née en octobre 2022.

Elina Svitolina, 20e mondiale il y a un an mais aujourd'hui retombée au 875e rang mondial après une année sans jouer, a remporté 16 titres au cours de sa carrière. Médaille de bronze des JO de Tokyo, elle avait atteint les demi-finales de Wimbledon et de l'US Open en 2019.

Joueur professionnel de 1996 à 2009, Raemon Sluiter, 44 ans, a été jusqu'en décembre dernier l'entraîneur de son compatriote Tallon Griekspoor. Il avait auparavant été le coach de Kiki Bertens.