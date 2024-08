Rafael Nadal suggère qu'il est peu probable qu'il participe à l'US Open

Questionné aussi sur sa relation avec son compatriote Alcaraz, Rafael Nadal a laissé planer davantage de doute encore sur son futur: "Si j'étais 10 ans plus jeune, nous aurions créé une belle relation sur les courts et partagé beaucoup de beaux moments ensemble. Mais cela ne va pas être le cas. Nous verrons si je continue à jouer le tour normal. Mais bien sûr, je le soutiendrai depuis la maison et lui souhaiterai le meilleur à chaque fois. Même si je continue à jouer ou non, j'adore le tennis", a encore confié Nadal.

Le joueur espérait terminer sa carrière olympique avec une troisième médaille, après avoir déjà remporté l'or en simple et double.

La question de sa retraite se pose depuis des mois. L'Espagnol avait été blessé à l'Open d'Australie en janvier 2023, ce qui l'a éloigné pendant près d'un an des courts. Il n'a depuis jamais retrouvé son niveau d'antan. Il est désormais 161e mondial.