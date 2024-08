Raphaël Collignon décroche un cinquième titre en 2024: "Il me tenait à cœur de gagner ici"

"Ce fut un match très compliqué physiquement", a-t-il confié à Belga. "Il y avait beaucoup de longs échanges. Le premier set a été très accroché. J'aurais pu le gagner à 5-3, mais je n'ai pas su me relâcher. Puis, j'ai dû sauver trois balles de set à 6-5. Et là, je suis content, car je suis allé chercher les points alors que j'étais dos au mur. Ensuite, j'ai pu dérouler. Ce titre me fait beaucoup de bien. Il me tenait à cœur de gagner ici à Coxyde, comme il y a deux ans. En outre, j'étais tête de série N.1 et j'ai vraiment assumé mon statut."

"Ces derniers mois, j'ai vraiment pris plus confiance en moi", a-t-il poursuivi. "Je sais que pour me battre, il faut en faire beaucoup, car je suis un joueur complet. Quand cela ne va pas, je peux défendre. Et quand cela va bien, attaquer. Je sais un peu tout faire et je me répète cela quand je suis dans le dur. C'est ce qui fait la différence. La fin de saison ne sera que du bonus, car je n'ai pas de points à défendre. Je ne veux d'ailleurs pas me fixer de limite de classement, mais continuer à progresser à l'entraînement et en match pour arriver le plus loin possible."