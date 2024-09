Raphael Collignon et Alexander Blockx bénéficiaires des invitations, David Goffin absent

Deux jeunes Belges, Raphael Collignon (ATP 191), 22 ans, et Alexander Blockx (ATP 254), 19 ans, se sont vus octroyer des invitations pour le tableau final de l'European Open de tennis, ont annoncé les organisateurs mardi en conférence de presse.

Dick Norman s'est dit cependant "déçu et surpris" de ne pas voir David Goffin à l'European Open cette année, qui préférant s'aligne à Stockholm, un ATP 250 aussi, la même semaine.

La 9e édition se déroulera du 13 au 20 octobre à la Lotto Arena d'Anvers et Dick Norman, le directeur du tournoi était fier de pouvoir annoncer que "60% du plateau a moins de 25 ans. Les prestations des Belges en Coupe Davis ce week-end à Bologne ont achevé de nous convaincre dans l'attribution des wild-cards. A côté de Zizou Bergs (ATP 73), nous avons décidé de faire rentrer Raphael et Alexander dans le tableau final. Ils devraient tous les trois être au programme le mardi. Les premières têtes de série entreront en lice le jeudi."

Une autre invitation a été octroyée à Richard Gasquet (ATP 122). Le Français, 38 ans, en est à sa tournée d'adieu sur le circuit. Il a remporté la première édition de cet European Open en 2016.

Ce rendez-vous ATP 250, le plus grand tournoi en Belgique, disputé sur surface dure et doté de 690.135 euros, pourra compter sur le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 21), 24 ans, vainqueur à la Lotto Arena en 2022, le Grec Stefanos Tsitsipas, 12e mondial, et son frère, Petros, qui s'aligneront aussi en double pour défendre leur titre conquis l'an dernier.

L'année dernière, le Kazakh Alexander Bublik avait battu le Français Arthur Fils en finale. Le palmarès anversois compte également l'Italien Jannik Sinner, actuel numéro 1 mondial, victorieux en 2021 et le Britannique Andy Murray, désormais retraité, en 2019.