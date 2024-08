Sander Gillé et Joran Vliegen battus au super tie-break par Jannik Sinner et Jack Draper

Sander Gillé et Joran Vliegen n'ont pas réussi à passer le 1er tour du double messieurs au tournoi de tennis Masters 1000 de Montréal, mardi. Les 35e mondiaux en double se sont inclinés face au N.1 mondial en simple, l'Italien Jannik Sinner, associé au Britannique Jack Draper. La partie s'est jouée au super tie-break après un peu moins d'une heure et demie de jeu: 6-0, 6-7 (3/4), 10/8.

Au prochain tour du Masters 1000 joué sur surface dure et doté de 6.795.555 dollars, Sinner et Draper affronteront la paire américano-kazakhe de Ben Shelton et Alexander Bublik.

Sander Gillé et Joran Vliegen restent sur une élimination au 2e tour du double des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ils avaient été battus contre les Britanniques Andy Murray, désormais parti à la retraite, et Daniel Evans.

Jannik Sinner avait quant à lui déclaré forfait pour les JO en raison d'une tonsillite.