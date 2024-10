Serena Williams s'est fait retirer un kyste de la taille d'un pamplemousse dans le cou

La cadette des soeurs Williams n'a pas fait retirer ce kyste immédiatement après l'avoir découvert, mais seulement après qu'il a grossi.

"J'ai découvert une grosse masse sur mon cou et j'en ai été mortifiée", dit-elle encore dans la vidéo. "J'ai fait des examens et tout était négatif. J'ai fini par devoir me le faire enlever, il était tellement gros. Il avait la taille d'un pamplemousse et j'ai eu mal lorsqu'on me l'a retiré".

"Mais tout s'est arrangé et je suis très heureuse d'avoir eu affaire à des médecins formidables", a continué l'Américaine que l'on voit faire du shopping avec sa fille Olympia en fin de vidéo.

Serena Williams a gagné son premier titre du Grand Chelem à l'US Open en 1999 et le dernier en 2017 à l'Open d'Australie qu'elle a remporté à sept reprises. Son palmarès compte également sept Wimbledon, six US Open et trois Roland-Garros.