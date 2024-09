Steve Darcis et la Belgique promettent de "se battre comme des lions" face aux Pays-Bas

"Si on regarde les classements, nous sommes même la moins bonne équipe" d'un groupe qui comprend également le Brésil et l'Italie. "Il n'empêche, on se trouve ici avec une belle équipe, un super mix entre des personnes d'expérience et des jeunes qui viennent d'arriver. Nous sommes prêts. Nous nous sommes bien entraînés. Les Pays-Bas sont avec l'Italie les favoris du groupe. Donc, demain, il va falloir assurer. On va se battre comme des lions et on verra le résultat. Le court nous convient bien. Il n'est pas trop lent, pas trop rapide. Je sais que tous les matchs sont importants, tous les points sont importants, car cela peut faire la différence sur la fin."

Privé de David Goffin (ATP 64), qui attend son premier enfant, Steve Darcis a choisi de privilégier Raphaël Collignon (ATP 194) et Alexander Blockx (ATP 253) pour accompagner Zizou Bergs (ATP 72) et la paire de Sander Gillé et Joran Vliegen (ATP 32 en double).