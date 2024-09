Taylor Fritz bat Alexander Zverev et jouera sa première demi-finale de Grand Chelem

L'Américain Taylor Fritz, 12e mondial, s'est qualifié mardi pour les demi-finales de l'US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison tennistique. Fritz participera à sa première demi-finale d'un Grand Chelem après avoir battu l'Allemand Alexander Zverev (ATP 4) en quatre sets, 7-6 (7/2), 3-6, 6-4, 7-6 (7/3).

Âgé de 26 ans, Fritz avait déjà joué quatre quarts de finale en Majeur sans aller plus loin (Wimbledon 2022, US Open 2023, Open d'Australie et Wimbledon 2024). Il affrontera vendredi un autre Américain, Frances Tiafoe (ATP 20) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 9) pour tenter de se hisser en finale.

À Flushing Meadows, Zverev ne s'est pas procuré la moindre balle de break de la première manche, en a sauvé quatre en faveur de son adversaire, dont trois balles de set consécutives à 5-6. Il a finalement obligé Fritz à jouer un tie-break, que celui-ci a remporté.