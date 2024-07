Tennis: Carlos Alcaraz remporte Wimbledon pour la deuxième fois d'affilée

A 21 ans, l'Espagnol a déjà remporté l'US Open 2022, Wimbledon 2023 et Roland-Garros 2024.

Preuve de l'affolante domination d'Alcaraz, il n'a mis que 2h27 pour battre l'un des meilleurs joueurs sur gazon de l'histoire (seul Federer a remporté plus de matchs sur gazon que Djokovic) et même lui infliger l'une de ses pires défaites en finale de Grand Chelem.

Dans le jeu, Alcaraz a été supérieur, obligeant son adversaire à jouer de difficiles volées basses de revers quand celui-ci tentait des montées à la volée et s'ouvrant le court pour placer son énorme coup droit long de ligne.

Dans le premier set, après un très long premier jeu sur le service de Djokovic (un quart d'heure), Alcaraz a breaké d'entrée. Le Serbe, en délicatesse avec sa première balle de service, a été nettement dominé et a concédé un double break sur une double faute pour permettre à l'Espagnol de se détacher 4-1 puis 5-1.

Car le Serbe a été impuissant comme très rarement: Alcaraz était trop rapide, trop puissant, trop fin. Retours, passings, amorties, contre amorties, volées, services, coups dans le dos... Alcaraz a déployé son effarante palette de coups. Et Djokovic en a vu de toutes les couleurs.

Le deuxième set a commencé comme le premier, par un break d'Alcaraz alors que Djokovic a semblé sans solution face au tennis total de l'Espagnol.

Et comme dans la première manche, Djokovic a été complètement dépassé, a concédé son service une deuxième fois et perdu la manche sans jamais donner l'impression de pouvoir faire dérailler l'express Alcaraz.

Djokovic a enfin remporté son premier service dans le troisième set et même mené dans la foulée 30/0 sur le service d'Alcaraz.

Mais l'Espagnol a égalisé en profitant d'un faux rebond sur son dernier service.

Pas de coup de chance en revanche sur le point suivant où il a transpercé Djokovic d'un coup droit hypersonique. Après quatre balles de break, le Serbe a conservé sa mise en jeu, mais son abnégation s'apparentait à de la survie plus qu'à une réelle tendance à renverser le cours des choses.

A 4-4, Alcaraz a passé la surmultipliée et réussi le break grâce notamment à trois coups gagnants. Il a servi pour le match et a eu trois balle de match à 40/0... mais Djokovic a égalisé en profitant notamment d'une volée penalty manquée. Dans la foulée, il a débreaké et les deux hommes en sont arrivés au tie break, un exercice dans lequel Djokovic est passé maître.

Mais cette fois, c'est Alcaraz qui a eu le dernier mot.