Wim Fissette regrette l'absence d'Elise Mertens: "un choix difficile à comprendre"

La Belgique affronte les Etats-Unis vendredi et samedi à Orlando en qualifications pour la phase finale de la Billie Jean King Cup de tennis. Le rapport de force est déséquilibré entre l'une des grosses nations au monde et des Belges privées de leurs meilleurs éléments.

Wim Fissette ne peut en effet pas compter sur Elise Mertens (WTA 30), Greet Minnen (WTA 70) ni Yanina Wickmayer (WTA 89). S'il comprend le choix des deux dernières, le capitaine regrette la décision de la numéro 1 belge.

"C'est dommage, mais avec le calendrier et la surface (sur dur, ndlr) alors que la saison sur terre battue est commencée, elles ont fait un autre choix par rapport aux autres années où la Belgique a souvent été une priorité pour elles. Et je le comprends. Pour Elise, c'est peut-être autre chose. Ce n'est pas une priorité pour elle. Et si elle n'a pas envie ou ne veut pas jouer les Jeux Olympiques, c'est son choix, difficile à comprendre. Comme capitaine, tu veux toujours avoir tes meilleures joueuses. Elise est une motivation aussi pour les autres joueuses, comme Greet ou Yanina, pour aller loin dans la compétition. C'était le but quand j'ai commencé comme capitaine (février 2023, ndlr). C'est une déception, mais je ne peux rien faire pour changer sa décision".