Wimbledon: Krejcikova soulève un inattendu deuxième trophée du Grand Chelem

"C'est évidemment le plus grand jour de ma carrière, mais aussi de ma vie", a affirmé la nouvelle championne après sa victoire 6-2, 2-6, 6-4 contre l'Italienne Jasmine Paolini.

"Il y a deux semaines, j'ai eu un match très difficile (au premier tour, remporté 7-6, 6-7, 7-5 contre Kudermetova en 3h14, ndlr) parce que je n'étais pas en forme, je revenais de blessure et de maladie. Et mon début de saison n'a pas été bon. Alors c'est incroyable d'être ici et d'avoir gagné Wimbledon !", a ajouté la joueuse de 28 ans en serrant son trophée, son deuxième du Grand Chelem après celui de Roland-Garros en 2021.

Malgré deux titres en double (2018 et 2022) au All England Club, le Majeur sur gazon ne lui avait jamais réellement souri en simple puisqu'elle n'avait encore jamais dépassé les huitièmes de finale (atteints en 2021).

Samedi, c'est sous les yeux de Martina Navratilova, née en Tchécoslovaquie et détentrice du record de neuf titres à Wimbledon, que Krejcikova a soulevé le grand plateau doré.