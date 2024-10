WTA: Gauff qualifiée pour les demi-finales à Pékin

La lauréate de l'US Open 2023 s'est fait une frayeur face à la 115e mondiale, après plusieurs doubles fautes qui ont permis à son adversaire, plus combative, de prendre la première manche.

La joueuse de 20 a alors bataillé ferme pour reprendre l'avantage dans les deux manches suivantes et aller chercher sa troisième demi-finale de la saison.

Mi-septembre, Coco Gauff et son entraîneur Brad Gilbert ont mis un terme à 14 mois de collaboration, la décision de la joueuse intervenant après une série de mauvais résultats cet été: éliminations en huitièmes de finale à Wimbledon, aux Jeux olympiques de Paris, au WTA 1000 de Toronto et à l'US Open, et élimination dès le premier tour au WTA 1000 de Cincinnati.