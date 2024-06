Un nouveau plan de stationnement en vigueur dès le 1er juillet à Liège

Pour les riverains domiciliés à Liège, un nouveau découpage des zones dédiées devrait réduire la pression existante sur certaines d'entre elles. Désormais, dix-sept zones, couvrant l'entièreté du territoire, sont identifiées par des lettres (de A à Q). Dans sa zone, et uniquement dans celle-ci, un riverain titulaire d'une autorisation pourra stationner gratuitement sur toutes les places dites riveraines et payantes. Un nouveau tarif de 400 euros par an est proposé. Pour toute autre personne souhaitant se stationner là où c'est payant, le prix de l'abonnement annuel est inchangé (600 euros) et permet de se garer sans contraintes horaires sur une place payante.

Des facilités sont aussi accordées aux aidants proches ainsi qu'aux professionnels en lien avec les soins et aides à la personne à domicile.