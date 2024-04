Victoires du Français Mathieu Serradori en auto et d'Igor Bouwens en camion

En auto, le Français Mathieu Serradori (Optimus) s'est adjugé la victoire en dominant l'épreuve avec 7 victoires en spéciales sur les huit au programme. Son compatriote David Gerard (Optimus) est 2e à près de 5 heures. Premiers Belges, Christian Femont et Christophe Van Dessel (Optimus) montent sur le podium à 5h07:32. du vainqueur. Erwin et Olivier Imschoot (Optimus) sont 8es à 6h06:47.

Igor Bouwens - accompagné de la Sénégalaise Syndiely Wade et d'Ulrich Boerboom dans son Iveco - est monté sur la plus haute marche du podium en camion après avoir dominé la course de bout en bout. Igor Bouwens a remporté 5 étapes et devance de plus de 2 heures sont principal rival, l'Italien Claudio Bellina (Iveco).